Казахстанец Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира по гимнастике

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Хорватии, передает корреспондент NUR.KZ.

Карими стал лучшим на ЭКМ в хорватском городе Осиеке в дисциплине на перекладине. Казахстанский гимнаст получил за свое выступление 14.666 баллов и завоевал золото соревнований.

На втором месте расположился представитель Китая Чени Сие, который набрал 14.300 очков.

Замкнул тройку призеров на пьедестале еще один китайский гимнаст Хонгян Ли, получивший 14.300 баллов.

Напомним, вчера, 12 апреля, Милад Карими стал бронзовым призером в в вольных упражнениях. Еще одну медаль бронзового отлива на этапе Кубка мира в Хорватии завоевал Нариман Курбанов в дисциплине на коне.

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