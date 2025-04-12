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Лидер сборной Казахстана завоевал медаль этапа Кубка мира по гимнастике

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Милад Карими
Милад Карими. Фото: НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал бронзовым призером этапа Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в эти дни проходит в хорватском городе Осиеке. Милад Карими стал третьим в вольных упражнениях. Казахстанский гимнаст получил от судей за свое выступление 13.966 балла и тем самым стал бронзовым призером.

Золотую медаль в данной дисциплине завоевал представитель Израиля Артем Долгопят. В его активе 14.133 очка.

На втором месте расположился американский спортсмен Джун Ивай, который набрал столько же баллов, сколько и победитель, но уступил по дополнительным показателям.

Этап Кубка мира в Хорватии завершится 13 апреля. Карими также поборется за медали на перекладине. Кроме того, на коне в финал от Казахстана вышли серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2235275-lider-sbornoy-kazahstana-zavoeval-medal-etapa-kubka-mira-po-gimnastike/