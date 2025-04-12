Лидер сборной Казахстана завоевал медаль этапа Кубка мира по гимнастике

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал бронзовым призером этапа Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в эти дни проходит в хорватском городе Осиеке. Милад Карими стал третьим в вольных упражнениях. Казахстанский гимнаст получил от судей за свое выступление 13.966 балла и тем самым стал бронзовым призером.

Золотую медаль в данной дисциплине завоевал представитель Израиля Артем Долгопят. В его активе 14.133 очка.

На втором месте расположился американский спортсмен Джун Ивай, который набрал столько же баллов, сколько и победитель, но уступил по дополнительным показателям.

Этап Кубка мира в Хорватии завершится 13 апреля. Карими также поборется за медали на перекладине. Кроме того, на коне в финал от Казахстана вышли серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.

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