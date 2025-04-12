Призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов завоевал бронзу на этапе Кубка мира

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал бронзовым призером на этапе Кубка мира в Хорватии, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец поднялся на третью ступень пьедестала на ЭКМ в хорватском городе Осиеке в дисциплине на коне. Нариман получил от судей за свое выступление 14.233 балла и стал обладателем бронзовой медали.

Отметим, Курбанов является серебряным призером Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Победителем стал представитель Армении Гамлет Манукян. Он набрал 14.633 очков.

На втором месте расположился Тианлонг Гао из Китая, который получил 14.400 баллов.

Еще один казахстанец, выступивший на этом снаряде в финале Зейнолла Идрисов, набрал 9.500 очков и занял итоговое восьмое место.

Ранее, казахстанский гимнаст Милад Карими отметился бронзовой медалью в вольных упражнениях на этапе Кубка мира в Хорватии.

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