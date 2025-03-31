Сколько заработал казахстанский фигурист Шайдоров за серебро чемпионата мира

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в эти выходные стал серебряным призером чемпионата мира в Бостоне. За второе место ему полагается денежное вознаграждение, передает Sports.kz.

Как пишет издание, согласно действующему законодательству, за серебряную медаль мирового первенства фигурист получит 7 тысяч долларов (примерно 3,5 миллиона тенге).

При этом за золотую медаль предусмотрена денежная выплата в размере 15 тысяч долларов (7,5 миллиона тенге), за бронзовую - 5 тысяч долларов (2,5 миллиона тенге).

Отметим, что Шайдоров стал третьим в истории казахстанским фигуристом, который попал на пьедестал чемпионата мира. Ранее это удавалось Денису Тену (серебро в 2013-м и бронза в 2015-м) и Элизабет Турсынбаевой (серебро в 2019-м).

Напомним, на этом чемпионате Шайдоров обновил несколько собственных рекордов. Так, за произвольную программу казахстанец набрал 192,70 балла, а в общей сумме - 287,47 балла. Это лучшие показатели в его карьере.

На мировом первенстве он уступил лишь американцу Илье Малинину, набравшему 318,56 балла. Тройку призеров замкнул японец Юма Кагияма с 278,19 балла.

Благодаря этой победе Шайдоров квалифицировался на зимнюю Олимпиаду-2026.

Добавим, что в нынешнем сезоне Шайдоров одержал победу на чемпионате четырех континентов, а также взял бронзу на Азиатских играх.

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