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Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по борьбе

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Казахстанский борец Азамат Даулетбеков
Казахстанский борец Азамат Даулетбеков. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Лидер национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата Азии в столице Иордании Аммане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперников Даулетбекова в схватке за третье место в весовой категории до 92 килограммов был Шерзод Пойонов из Узбекистана.

Поединок завершился победой Азамата со счетом 2:1. Таким образом, отечественный вольник завоевал вторую бронзу сборной Казахстана на ЧА-2025.

Отметим, 31-летний Даулетбеков является трехкратным чемпионом Азии (2022, 2023, 2024), а также двукратным бронзовым призером ЧМ-2022 и ЧМ-2023 до 86 килограммов.

Таким образом, сборная Казахстана по вольной борьбе завершила чемпионат Азии с пятью медалями в активе: золото (Нуркожа Кайпанов), два серебра (Ризабек Айтмухан, Болат Сакаев), две бронзы (Рахат Калжан, Азамат Даулетбеков).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231628-azamat-dauletbekov-zavoeval-bronzovuyu-medal-chempionata-azii-po-borbe/