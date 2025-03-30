Казахстанец Болат Сакаев стал серебряным призером чемпионата Азии по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Болат Сакаев завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии, который проходит в столице Иордании Аммане, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанца в финале весовой категории до 86 килограммов был иранец Аболфазл Фирузджаи.
Поединок завершился поражением отечественного вольника со счетом 4:11. Таким образом, Болат Сакаев стал серебряным медалистом чемпионата Азии в Аммане.
Это четвертая медаль для казахстанских вольников. Ранее, золото континентальных соревнований в весовой категории до 74 килограммов завоевал Нуркожа Кайпанов. Бронзовым призером стал Рахат Калжан, а Ризабек Айтмухан принес серебряную награду ЧА-2025.
Последним от сборной Казахстана по вольной борьбе выступит Азамат Даулетбеков. Он поборется за бронзовую медаль в весе до 92 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231625-kazahstanec-bolat-sakaev-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-po-borbe/