Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец Болат Сакаев стал серебряным призером чемпионата Азии по борьбе

Опубликовано:

Казахстанский борец Болат Сакаев
Казахстанский борец Болат Сакаев. Фото: НОК РК

Казахстанский борец вольного стиля Болат Сакаев завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии, который проходит в столице Иордании Аммане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца в финале весовой категории до 86 килограммов был иранец Аболфазл Фирузджаи.

Поединок завершился поражением отечественного вольника со счетом 4:11. Таким образом, Болат Сакаев стал серебряным медалистом чемпионата Азии в Аммане.

Это четвертая медаль для казахстанских вольников. Ранее, золото континентальных соревнований в весовой категории до 74 килограммов завоевал Нуркожа Кайпанов. Бронзовым призером стал Рахат Калжан, а Ризабек Айтмухан принес серебряную награду ЧА-2025.

Последним от сборной Казахстана по вольной борьбе выступит Азамат Даулетбеков. Он поборется за бронзовую медаль в весе до 92 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231625-kazahstanec-bolat-sakaev-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-po-borbe/