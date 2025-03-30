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Чемпион мира из Казахстана Нуркожа Кайпанов завоевал золото азиатского первенства в Аммане

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Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов
Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Нуркожа Кайпанов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Аммане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского борца по финальной схватке в весовой категории до 74 килограммов был представитель Кыргызстана Орозобек Токтомамбетов.

Поединок завершился победой отечественного вольника со счетом 2:1. Таким образом, Нуркожа стал победителем чемпионата Азии в Аммане.

26-летний Кайпанов является действующим чемпионом мира в весе до 70 килограммов, а также в его активе серебро ЧМ-2019. Казахстанец становился двукратным победителем азиатского первенства (2019, 2021), также на его счету серебро ЧА-2022.

Отметим, это третья медаль казахстанских вольников на текущих континентальных соревнованиях. Ранее, бронзовым призером стал Рахат Калжан, а Ризабек Айтмухан принес серебряную награду.

Сегодня, в финале также выступит еще один представитель сборной Казахстана Болат Сакаев в весе до 86 килограммов. Азамат Даулетбеков же поборется за бронзу в весе до 92 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231624-chempion-mira-iz-kazahstana-nurkozha-kaypanov-zavoeval-zoloto-aziatskogo-pervenstva-v-ammane/