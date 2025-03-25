Казахстанец Алимхан Сыздыков стал серебряным призером чемпионата Азии по борьбе

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Иордании, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца по финальной схватке в весовой категории до 130 килограммов был представитель Ирана Фардин Хедаяти.

В первой половине поединка Сыздыков пропустил атаку и оппонент сразу смог завоевать баллы. Схватка завершилась поражением казахстанского классика с итоговым счетом 0:7.

Таким образом, казахстанец стал серебряным призером азиатского первенства в Аммане.

Отметим, Алимхан Сыздыков становился чемпионом Азии в 2022 году, также на домашнем континентальной первенстве в Алматы в 2021 году он завоевал серебряную медаль.

Ранее, в первый соревновательный день континентального первенства в столице Иордании Аммане бронзовыми призерами стали Шамиль Ожаев в весовой категории до 87 килограммов и Ибрагим Магомадов в дивизионе до 77 килограммов.

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