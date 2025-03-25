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Казахстанский борец Ибрагим Магомадов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии

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Казахстанский борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов
Казахстанский борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

В столице Иордании Аммане стартовал чемпионат Азии по видам борьбы, в котором принимает участие национальная сборная Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый соревновательный день континентального первенства в Аммане выступали представители греко-римского стиля.

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограммов казахстанец Ибрагим Магомадов одержал разгромную победу над местным спортсменом Амро Саде.

Таким образом, Магомадов принес национальной команде первую медаль чемпионата Азии 2025 года.

Султан Асетулы в весовой категории до 63 килограммов также боролся за бронзу, но всухую проиграл со счетом 0:7 представителю КНДР Чан Киму.

Еще один казахстанский классик Ербол Камалиев в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов уступил узбекистанскому спортсмену Ихтиеру Ботирову со счетом 4:8 и занял итоговое пятое место на чемпионате Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230494-kazahstanskiy-borec-ibragim-magomadov-zavoeval-bronzovuyu-medal-chempionata-azii/