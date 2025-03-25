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Сборная Казахстана выиграла вторую бронзу на чемпионате Азии по борьбе

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Казахстанский борец греко-римского стиля Шамиль Ожаев
Казахстанский борец греко-римского стиля Шамиль Ожаев. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Шамиль Ожаев выиграл схватку за бронзовую медаль чемпионата Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

В поединке за третье место в весовой категории до 87 килограммов соперником Ожаев был представитель Южной Кореи Хен Пак.

По ходу схватки казахстанский борец сразу захватил преимущество и заработал результативные баллы за успешную атаку. Затем Ожаев смог удержать позицию и в итоге вырвал победу со счетом 5:3.

Таким образом, Шамиль Ожаев стал бронзовым призером чемпионата Азии в Иордании. Это вторая награда казахстанских классиков на континентальном первенстве в Аммане.

Ранее, бронзовую медаль завоевал Ибрагим Магомадов в весовой категории до 77 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230499-sbornaya-kazahstana-vyigrala-vtoruyu-bronzu-na-chempionate-azii-po-borbe/