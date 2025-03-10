Сборная Казахстана по футзалу получила усиление перед заключительным матчем отбора на Евро-2026

Лидер национальной сборной Казахстана по футзалу Дуглас присоединится к команде в матче против Армении в рамках квалификации на чемпионат Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Игрок прилетит из Саудовской Аравии в Ереван, где пройдет заключительный матч. Ранее Дуглас не был вызван на учебно-тренировочный сбор в Астане из-за травмы.

При этом в общении с корреспондентом NUR.KZ главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака не исключал возможности, что футзалист успеет восстановиться к заключительному матчу против Армении.

Напомним, сборная Казахстана на своем паркете одержала победу со счетом 4:2 над командой Албании в рамках квалификации на чемпионат Европы 2026 года.

Для прямого выхода на чемпионат Европы необходимо победить сборную Армению в заключительной встрече.

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