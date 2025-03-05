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Рикардо Кака высказался о подготовке сборной Казахстана к матчам отбора на Евро-2026

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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака поделился с корреспондентом NUR.KZ ожиданиями от предстоящих заключительных матчей отбора на Евро-2026.

3-го марта у казахстанских футзалистов стартовал тренировочный сбор в Астане перед двумя последними матчами квалификации на чемпионат Европы 2026 года.

Подопечные Рикардо Кака уже 7-го марта проведут встречу против Албании.

"У нас самый важный матч с Албанией. На этой игре наша полная концентрация. За три –четыре тренировки все не сможешь охватить, но мы создали приоритеты и надеемся, что это будет успешно против Албании. Нам надо восстановится морально и работать над ошибками после матча с Данией.
Что касается игроков, Игита продолжает залечивать травму. Дуглас тоже получил травму 23 февраля в приводящей мышце и сейчас находится на восстановлении. Если успеет восстановится до матча с Арменией, то присоединится. Если нет, то мы должны играть с тем составом, который у нас есть. Двери сборной открыты для всех футболистов. Я постоянно смотрю, где есть наши футболисты в каких командах и лигах.
Александр Дерябин играет за основную команду Тюмень, а также дубль. Он играет на хорошем уровне и уже, я считаю, его время присоединится к сборной пришло. Сегодня у нас есть 4 футболиста, которые играли на прошлых отборочных матчах на чемпионат Европы до 19 лет и теперь они в национальной сборной. То есть нынешний состав это половина игроков меньше 25 лет. Идет процесс омоложения. Идет смена поколений. Мы надеемся, что это пройдет безболезненно и так же будет приносить результат", - заявил рулевой сборной.

Матч против Албании пройдет на домашнем паркете столичного Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Встреча стартует в 19:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2225834-rikardo-kaka-vyskazalsya-o-podgotovke-sbornoy-kazahstana-k-matcham-otbora-na-evro-2026/