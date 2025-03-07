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Сборная Казахстана по футзалу одержала домашнюю победу в квалификации Евро-2026

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Сборная Казахстана по футзалу в 2025 году
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Никита Басов / КФФ

Мужская сборная Казахстана по футзалу одержала домашнюю победу над Албанией в отборочном матче чемпионата Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча пятого тура группы 6 прошла во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Забитыми мячами у победителей отметились Дамир Каирбай (7 минута), Лео (7, 17) и Чингиз Есенаманов (26). Авторами голов у гостей стали Арбер Шкодра (24) и Бриланд Тома (39).

Победа позволила сборной Казахстана набрать десять очков и догнать Армению. Однако у лидеров есть в запасе матч пятого тура с Данией, которая с тремя баллами замыкает таблицу. Албанцы с тремя очками идут на третьей строчке.

Сборной Казахстана осталось провести один матч в рамках групповой стадии. 12 марта команда сыграет в Ереване с армянами. Именно эти две сборные сохранили шансы на прямое попадание на чемпионат Европы, которого добьется победитель группы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2226464-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-oderzhala-domashnyuyu-pobedu-v-kvalifikacii-evro-2026/