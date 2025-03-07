Главный тренер сборной Казахстана высказался о победе в матче отбора на Евро-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал итог домашнего матча в квалификации на чемпионат Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана на своем паркете одержала победу со счетом 4:2 над командой Албании в рамках квалификации на чемпионат Европы 2026 года.

"Я доволен игрой. Не полностью, конечно, и никогда это не будет. Были моменты, когда мы теряли нить игры, но это футзал, это бывает. Было очень много смен. Все участвовали и это немножко нарушает нашу систему. Я очень рад, что сегодня участвовали молодые игроки 21-22 года. Это радует в такой важный момент для Казахстана. Мы смогли это сделать. Я доволен тем, что мы игру контролировали. И близко не было момента, чтобы случилась ничья или поражение. Теперь мы сейчас переключаемся на Армению.

Я хотел бы, чтобы был такой расклад по счету и содержанию матча, но скорее всего этого не будет. Там будет другой темп и карусель то хорошо, то плохо. Мы будем работать над тем, чтобы плохих моментов в игре было меньше, чем у соперников", - заявил Кака.

Ранее, итоги матча против Албании в рамках квалификации на чемпионат Европы подвел один из лидеров казахстанской сборной Азат Валиуллин.

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