"С первого места выходить": Азат Валиуллин подвел итоги матча против Албании в отборе на Евро-2026

Представитель национальной сборной Казахстана по футзалу Азат Валиуллин поделился в интервью корреспонденту NUR.KZ эмоциями после домашней победы в отборе на Евро-2026.

7 марта, на своем паркете подопечные Рикардо Кака одержали победу со счетом 4:2 над командой Албании в рамках квалификации на чемпионат Европы 2026 года.

В беседе с корреспондентом NUR.KZ один из лидеров казахстанской сборной Азат Валиуллин выделил важные моменты прошедшей встречи.

- Азат, одержали важную домашнюю победу, что сейчас чувствуете?

- Сейчас чувствую радость, но у нас завтра уже тренировка надо готовиться к следующим играм, которые необходимо выигрывать. С первого места выходить - главная задача.

- Если сравнивать два тайма встречи, складывалось ощущение, что в первом отрезке более активные были и злее в эмоциональном плане?

- В первом тайме мы забили голы. Второй тайм им уже нас нужно было больше прессинговать, а нам надо было не пропустить, ошибок не совершить. Свои моменты у нас были бы в любом случае. Мы уже не торопились в атаке, как в первом тайме. Мы забили, результат сделали. Там нам надо было уже больше сохранить, не пропустить. Больше вот такая задача была.

- У нас в команде каждый тур кто-то из игроков выбывает по причине болезни или травмы. Мы знаем вы на старте отборочного цикла имели повреждение, все ли сейчас хорошо, ничего не беспокоит?

- Без травмы, пока (смеется). В первом туре тогда я после чемпионата приехал. У меня спазм не большой был. Сейчас все нормально. Тренируемся, играем, все нормально.

- Завтра Армения играет с Данией на выезде, будете ли смотреть матч: насколько важно отсмотреть эту игру?

- У нас поэтапно идет видеоразбзор. Мы разбираем соперников, если успеем посмотрим. У нас просто вечером тренировка. Мы в любом случае будем рано или поздно отсматривать их матчи.

- В предыдущих матчах с Данией видели, что вас очень много толкали. Это особенность вашей позиции такая?

- Да, у меня позиция такая, чтобы постоянно толкали, за позицию бороться. Много контактов, поэтому привычно. Датчане вообще сами по себе такие не маленькие были. Они больше за счет физики и габаритов старались вытолкнуть.

-Сейчас плотный график у вас: сборная, Кубок и чемпионат. Не сказывается это на вашей форме, либо наоборот лучше постоянно играть в таком темпе?

- Игры это хорошо. Всегда в тонусе. Когда много тренируешься, не играешь тоже игровой тонус немного теряется, поэтому побольше играем. Когда много игр тренировки не такие интенсивные. Поэтому это нормально. Сейчас игры со сборной пройдут мы сразу поедем на чемпионат, потом у нас Кубок "Финал четырех". Сейчас каждую неделю игры, за 10 дней 5 игр сыграли. Плотный график.

- Как справляетесь с хейтом от болельщиков после поражений?

- Критиков хватает. Они всегда будут в любом случае. Сколько людей, столько и мнений. К каждому ходить и прислушиваться. Тоже устанешь всех читать. Внимание стараемся особо не обращать.

12 марта национальная сборная проведет заключительный матч на выезде против Армении. Обе команды борются за лидерство в группе и прямую путевку на Евро-2026.

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