Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин второй раз завоевал золото этапа Кубка мира

Представитель национальной сборной Казахстана по конькобежному Евгений Кошкин стал чемпионом этапа Кубка мира в Нидерландах, передает корреспондент NUR.KZ.

Евгений Кошкин показал лучший результат во втором забеге на дистанции 500 метров в рамках соревнований в Херенвене. Казахстанец зафиксировал время 34,46 секунды.

Серебряным призером стал представитель Канады Лорен Дюбрей. Спортсмен показал время 34,51 секунды.

Замкнул тройку лидеров местный конькобежец Дженнинг де Бу. Голландский атлет пробежал со временем 34,52 секунды.

Ранее на этом же этапе Кубка мира Евгений Кошкин завоевал бронзу в аналогичной дисциплине. Также на прошлом этапе в Польше казахстанский конькобежец стал обладателем золотой медали. На минувших зимних Азиатских играх в китайском Харбине Кошкин стал серебряным призером на дистанции 100 метров.

Добавим, что во втором женском забеге на дистанции 500 метров казахстанка Кристина Силаева заняла 12-е место (38,04). Победу, как и в пятницу, одержала нидерландка Фемке Кок (37,13).

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