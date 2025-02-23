Казахстанский конькобежец впервые в карьере стал победителем этапа Кубка мира

Представитель национальной сборной Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Польше, передает NUR.KZ.

В польском городе Томашуве-Мазовецком в эти дни проходит этап Кубка мира по конькобежному спорту, в котором принимают участие представители сборной Казахстана.

Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин выступил на дистанции 500 метров. Отечественный спортсмен показал время 34,52 секунды. Этот результат позволил ему стал чемпионом забега.

Серебряным призером соревнований стал представитель Канады Лорен Дюбрей, который финишировал со временем 34,70 секунды. Замкнул тройку лидеров местный конькобежец Марек Каня (34,76). Лидер Кубка мира в этой дисциплине и многократный чемпион мира американец Джордан Штольц замкнул топ-5 (34,84).

Кошкин набрал 60 рейтинговых баллов. Теперь он занимает 17-е место в общем зачете на данной дистанции.

Для 22-летнего спортсмена это первая в карьере медаль Кубка мира. Ранее на этапе в Польше он выиграл забег на 500 метров во втором по силе дивизионе. Кроме того, это первое в сезоне золото сборной Казахстана в Кубке мира по конькобежному спорту.

Напомним, на минувших Азиатских играх в китайских городах Харбине и Ябули Евгений Кошкин завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров.

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