Казахстанский конькобежец с рекордом второй раз подряд выиграл медаль Кубка мира

В нидерландском Херенвене стартовал заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту. Казахстанец Евгений Кошкин попал на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стал одним из лучших на дистанции 500 метров. Он показал результат 34,30 секунды и установил личный рекорд. Данное время позволило Кошкину занять третье место и выиграть бронзу. Напомним, на прошлом этапе в Польше казахстанец стал чемпионом на этой дистанции.

В Херенвене победу в забеге одержал нидерландец Дженнинг де Бу (34,18). Серебряным призером стал американец Джордан Штольц (34,27), который возглавляет общий зачет Кубка мира в данной дисциплине.

У женщин на аналогичной дистанции казахстанка Кристина Силаева заняла 12-е место (38,14). Еще одна отечественная спортсменка Надежда Морозова стала второй на дистанции 1500 метров, но во втором по силе дивизионе (1 минута 57,58 секунды).

Этап в Херенвене продлится до 2 марта включительно.

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