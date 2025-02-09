Казахстанская лыжница вошла в топ-5 на Азиатских играх в Харбине

Представительницы Казахстана не попали на пьедестал в индивидуальной лыжной гонке с раздельным стартом на 5 километров свободным стилем на Азиаде-2025, передает корреспондент NUR.KZ.
Лучший результат в национальной команде показала Надежда Степашкина, которая заняла пятое место. Она 18,1 секунды уступила китаянке Баяни Цзалинь, одержавшей победу. Днем ранее Степашкина заняла шестую позицию в спринте.
Серебро и бронзу в индивидуальной гонке также выиграли представительницы Китая — Динигиер Йиламуцзян и Чи Чуньсюэ соответственно.
Казахстанки Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Дарья Ряжко заняли места с седьмого по девятое.
Таким образом, женская национальная команда по лыжным гонкам остается без медалей на Азиаде-2025 после двух стартов. Последний шанс попасть на пьедестал у спортсменок будет в эстафете, которая запланирована на 12 февраля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219117-kazahstanskaya-lyzhnica-voshla-v-top-5-na-aziatskih-igrah-v-harbine/