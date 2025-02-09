Казахстан остался без медалей в шорт-треке в индивидуальных дисциплинах на Азиаде-2025

Представители национальной сборной Казахстана по шорт-треку выступили в финалах на дистанции 1000 метров на Азиаде-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

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От женской сборной в главный финал пробилась Малика Ермек. В решающем забеге она показала результат 1 минута и 30,167 секунды. Таким образом, спортсменка заняла итоговое пятое место.

Алина Ажгалиева выступила в утешительном финале и расположилась на седьмой строчке. Ольга Тихонова выбыла в четвертьфинале.

Среди мужчин Глеб Ивченко занял первое место в финале В, зафиксировав время 1 минута и 33,378 секунды. Это позволило ему расположиться на итоговой шестой позиции. Адиль Галиахметов стал четвертым в утешительном финале и девятым в общей таблице, а Айбек Насен вылетел на стадии четвертьфинала.

Сегодня мужская и женская сборные также выступят в командной эстафете на 5000 метров.

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