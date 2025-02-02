Чемпионка мира из Казахстана завоевала серебро Кубка мира по фристайлу

Представительница сборной Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира в Канаде, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Анастасия Городко успешно выступила в параллельном могуле и стала второй на этапе Кубка мира в канадском городе Вал Сент-Коме
По ходу соревнований казахстанская спортсменка выбила из борьбы за "золото" олимпийскую чемпионку, представительницу Франции Перрин Лаффон, одержав победу над ней в полуфинале.
В решающем заезде отечественная могулистка встретилась с Джейлин Кауф из США. Сильнее оказалась американская спортсменка. Замкнула подиум Перрин Лаффон
Другая казахстанская спортсменка Юлия Галышева финишировала девятой. Аяулым Амренова показала 13-й результат.
Напомним, в январе Анастасия Городко завоевала два золото на Всемирной Универсиаде в Италии, а также стала чемпионкой мира на юниорском первенстве в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2217257-chempionka-mira-iz-kazahstana-zavoevala-serebro-kubka-mira-po-fristaylu/