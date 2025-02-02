Чемпионка мира из Казахстана завоевала серебро Кубка мира по фристайлу

Представительница сборной Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира в Канаде, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Анастасия Городко успешно выступила в параллельном могуле и стала второй на этапе Кубка мира в канадском городе Вал Сент-Коме

По ходу соревнований казахстанская спортсменка выбила из борьбы за "золото" олимпийскую чемпионку, представительницу Франции Перрин Лаффон, одержав победу над ней в полуфинале.

В решающем заезде отечественная могулистка встретилась с Джейлин Кауф из США. Сильнее оказалась американская спортсменка. Замкнула подиум Перрин Лаффон

Другая казахстанская спортсменка Юлия Галышева финишировала девятой. Аяулым Амренова показала 13-й результат.

Напомним, в январе Анастасия Городко завоевала два золото на Всемирной Универсиаде в Италии, а также стала чемпионкой мира на юниорском первенстве в Алматы.

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