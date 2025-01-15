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Казахстанские фристайлисты выиграли золото и два серебра за день Универсиады-2025

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Казахстанская фристайлистка Анастасия Городко
Анастасия Городко. Фото: Дирекция развития спорта

Трое представителей Казахстана в среду попали на пьедестал соревнований по фристайлу в рамках зимней Универсиады-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужчины и женщины соревновались в параллельном могуле. По итогам предварительных заездов и группового этапа сформировались полуфинальные пары.

В решающий сегмент соревнований пробились четыре казахстанца. Три из них попали на пьедестал.

В женском турнире победу одержала Анастасия Городко, днем ранее взявшая золото в классическом могуле. В финале она опередила свою соотечественницу Аяулым Амренову, которая была знаменосцем национальной сборной на церемонии открытия. Бронзу выиграла японка Марин Ито.

У мужчин победителем стал Шима Каваока из Японии, который в финале опередил казахстанца Антона Бондарева. Бронзу выиграл американец Джексон Эдвард Кроккетт. В шаге от медали остановился казахстанец Федор Бугаков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212014-kazahstanskie-fristaylisty-vyigrali-zoloto-i-dva-serebra-za-den-universiady-2025/

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