Рикардо Кака прокомментировал подготовку сборной Казахстана к отбору на Евро-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака в интервью корреcпонденту NUR.KZ рассказал о том, как проходит подготовка к матчам квалификации на чемпионат Европы 2026 года.

У национальной команды Казахстана по футзалу стартовал учебно-тренировочный сбор под руководством главного тренера Рикардо Кака. В расширенную заявку попали 16 игроков, которые сыграют 1 и 5 февраля против сборной Дании — сначала на выезде, затем дома.

Наставник отечественной команды рассказал о подготовке спортсменов к предстоящим играм, специфике домашней площадки, а также молодом поколении в казахстанском футзале.

— Мы только вчера собрались. Когда мы всей командой снова собираемся, все очень довольны. Настроение хорошее. Играть за национальную сборную все хотят. Мы иногда плохо, иногда хорошо играем (смеется), но настрой всегда хороший, чтобы защищать честь сборной.

— В расширенном составе не оказалось Есенаманова, Абдуманапулы и Акбаликова. Что случилось с ними?

— Чингиз Есенаманов болеет. Расул Абдуманапулы отсутствует, потому что я так решил. В этот раз ему нужно в своей команде форму набрать, которая поможет ему в дальнейшем. Потом, может, опять вернется в состав. Альберт Акбаликов восстанавливается после травмы. Уже начал физическую подготовку с мячом, поэтому надеемся, что в последних двух матчах он уже сможет принять участие.

— Как оцените нашего следующего соперника — Данию? Насколько высокий уровень развития футзала в этой стране?

— Дания недавно начала играть в футзал. Прогрессировала достаточно быстро. Есть пара мастеровитых футболистов, на них надо обращать внимание. Наша подготовка будет учитывать этот момент.

— Отличаются ли домашние площадки сборной Казахстана в Астане и Алматы?

— Паркеты, конечно, отличаются. На Жекпе-жеке (Дворец единоборств в Астане — прим.ред.) он намного быстрее. Здесь мы будем играть еще и с нашим мячом. Здесь скорость игры намного выше. Самое главное, что мы играем в Казахстане. Мы показываем игру нашей сборной для всех болельщиков. Хотели бы играть в других регионах, но нужно, чтобы площадка соответствовала условиям УЕФА.

— Как оцениваете молодое поколение в казахстанском футзале?

— Я думаю, что это поколение нам нельзя терять. Важно, что у нас есть этот отборочный цикл и сборы для юниорских и молодежных сборных. В этих командах хорошие футболисты, они очень важны для нашего будущего. Мы должны видеть молодых ребят, которые уже через два-три года будут играть за национальную сборную.

На данный момент казахстанская команда возглавляет группу 6, имея в своем активе четыре балла. Столько же очков у Армении. Следом идет Албания с тремя баллами, а замыкает квартет Дания без набранных очков.

Ранее казахстанский игрок Акжол Дарибай обратился к болельщикам перед матчем с Данией в рамках отбора на ЧЕ-2026.

Также лидер национальной сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб прокомментировал свое возвращение в команду после травмы.

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