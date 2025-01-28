"Долгожданный матч": игрок сборной Казахстана обратился к болельщикам перед отбором на Евро-2026

Представитель национальной сборной Казахстана по футзалу Акжол Дарибай рассказал корреспонденту NUR.KZ о том, как проходит подготовка к матчу с Данией в рамках квалификации на чемпионат Европы-2026.

27 января у казахстанских футзалистов стартовал учебно-тренировочный сбор перед февральскими матчами отбора на Евро-2026.

"Атмосфера в команде очень хорошая. Мы провели вчера первую тренировку в тренажерном зале, чтобы набрать физическую форму, а вечером работали уже в тактическом плане с мячами. В целом подготовка проходит очень интенсивно. Сегодня будет много практической и тактической работы. Соперника еще не разбирали, но до матча остается еще четыре дня. Будем делать видео-разборы сегодня. Кака один из лучших тренеров в мире. Мне нравится то, как он работает с нами в тактическом плане, разбираем соперников. Он доверяет молодежи и выстраивает правильную стратегию", - заявил Акжол.

В предыдущих двух матчах отборочного цикла сборная Казахстана одержала одну победу против Албании и ничью в игре против Армении, заработав 4 очка. Спортсмен призвал болельщиков поддержать команду на домашней встрече против Дании.

"Этот год был для нас нагруженный. После чемпионата мира мы сразу возвращались в свой клуб. Были игры Лиги чемпионов (с Семеем - прим.ред.), потом Суперкубок, Кубок. В конце года у нас был загруженный график. Не совсем хорошая форма была перед матчем с Арменией. Игра с Данией это долгожданный матч для болельщиков, потому что давно не было игр в Астане. В предыдущей встрече, которая была в Алматы атмосфера была хорошая. Хочу призвать всех прийти на матч против Дании. Придите и поддержите команду!" - заявил Дарибай.

1 февраля сборная Казахстана проведет выездную встречу с датской сборной. Затем 5 февраля примет Данию на домашнем паркете в Астане.

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