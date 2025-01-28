Лидер сборной Казахстана рассказал о возвращении в команду на матчи отбора на Евро-2026

Игрок национальной сборной Казахстана по футзалу Арнольд Кнауб в беседе с корреспондентом NUR.KZ прокомментировал свое возвращение в команду после травмы и подготовке к матчам квалификации на Евро-2026.

Перед стартом квалификации на чемпионат Европы Арнольд Кнауб получил травму и не смог принять участие в первых двух матчах против Албании и Армении.

В предстоящих играх против Дании лидер сборной Казахстана вернулся в строй и готов помочь команде одержать важные победы.

"Наконец-то я вернулся в строй. Я очень счастлив, что мне удалось залечить свою травму, поэтому я снова готов помогать команде. Я работаю на 100 процентов. Конечно, перед тренировкой приходится дополнительно работать до и после, но это часть жизни, часть футзала. Для меня это норма.

В 2018 или в 2019 году мы уже играли с Данией. Была победа. В целом команда выросла. Футзал в мире и в Европе растет с каждым днем, поэтому легко не будет. Мы настраиваемся серьезно. Нельзя заходить на площадку без уважения к сопернику. Мы все команды уважаем. Это все достойные соперники и мы играем максимально против них.

После чемпионата мира мы болезненно переживали поражение. Нужно было какое-то время, чтобы мы от всего этого отошли. Я думаю, уже прошло это время. Все это, конечно, забыто. Сейчас мы начинаем все с чистого листа. Чемпионат Европы - это другой турнир, поэтому у нас самые высокие цели", - поделился Арнольд.

Ранее, другой казахстанский игрок Акжол Дарибай обратился к болельщикам перед матчем с Данией в рамках отбора на ЧЕ-2026.

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