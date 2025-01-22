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Казахстанский биатлонист завоевал бронзу на Универсиаде-2025

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Казахстанский биатлонист Кирилл Бауэр
Казахстанский биатлонист Кирилл Бауэр. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации биатлона

Представитель сборной Казахстана по биатлону Кирилл Бауэр занял третье место на Всемирной Универсиаде 2025 года в итальянском Турине, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы федерации.

Казахстанский биатлонист Кирилл Бауэр стал бронзовым призером в масс-старте на 15 километров.

Среди 30 спортсменов отечественный атлет финишировал третьим с отставанием от лидера, французского биатлониста Натанаэля Пекена, всего на 33.8 секунды. На четырех огневых рубежах Бауэр допустил четыре промаха. Также на пьедестал попал швед Карл Гренланд, выигравший серебро.

В топ-10 вошли казахстанцы Никита Акимов и Вадим Куралес, которые заняли шестое и седьмое места соответственно. Ержанат Куандык показал в масс-старте 19-й результат.

Отметим, это первая медаль Кирилла Бауэра в рамках международных соревнований.

При этом для сборной Казахстана по биатлону награда стала третьей на Универсиаде-2025. Ранее Никита Акимов стал чемпионом в спринте на 10 километров, а Арина Крюкова в аналогичной дисциплине на 7,5 километра отметилась бронзовой медалью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2214125-kazahstanskiy-biatlonist-zavoeval-bronzu-na-universiade-2025/

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