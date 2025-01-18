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Казахстанский биатлонист принес третье золото Универсиады-2025

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Казахстанский биатлонист Никита Акимов
Никита Акимов. Фото: Grega Valancic/VOIGT/Getty Images

Представитель сборной Казахстана по биатлону Никита Акимов стал чемпионом в спринте на Универсиаде 2025 года, которая проходит в итальянском Турине, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский биатлонист стал лучшим в мужском спринте на 10 километров. 

Всего в данной дисциплине приняли участие 47 спортсменов.

Никита Акимов отстрелял по мишеням без промахов и показал лучшее время. 23 минуты и 34,1 секунды

Вторым к финишу пришел представитель Швеции Кнут Векстрем, который отстал от лидера на 2,2 секунды. Замкнул тройку лучших украинский спортсмен Богдан Борковский (+5,5 секунды).

Напомним, что на данный момент в активе сборной Казахстана три золотых медали Униврсиады-2025. Ранее чемпионкой в классическом могуле и параллельном могуле стала Анастасия Городко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212800-kazahstanskiy-biatlonist-prines-strane-trete-zoloto-universiady-2025/

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