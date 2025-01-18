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Казахстанка завоевала бронзу в биатлоне на Универсиаде-2025

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Казахстанская биатлонистка Арина Крюкова
Арина Крюкова. Фото: Hans Peter Lottermoser/SEPA.Media /Getty Images

Представительница сборной Казахстана по биатлону Арина Крюкова завоевала бронзовую медаль на Всемирной Универсиаде в итальянском Турине, передает корреспондент NUR.KZ.

Биатлонистки в очередной соревновательный день состязались в спринте на 7,5 километра.

На дистанцию вышла 51 спортсменка. Казахстанка показала третий результат - 23 минуты и 17,6 секунды. От лидера Крюкова отстала на 1 минуту и 3,2 секунды.

Чемпионкой в женском спринте стала представительница Польши Барбара Скробишевская. Ее время - 22 минуты и 14,4 секунды. Следом за ней финишировала еще она польская спортсменка Амелия Лижка (+54,6 секунды).

Другие представительницы Казахстана допустили по четыре промаха. Айша Ракишева расположилась на 14-й позиции, Милана Генева — на 18-й, Алина Скрипкина — на 21-й.

Напомним, ранее золотую медаль Универсиады в мужском спринте принес казахстанский биатлонист Никита Акимов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212824-kazahstanka-zavoevala-bronzu-v-biatlone-na-universiade-2025/

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