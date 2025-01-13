Казахстанские хоккеистки со счетом 0:10 проиграли первый матч Универсиады-2025

Женская сборная Казахстана по хоккею с крупного "сухого" поражения стартовала на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Церемония открытия соревнований пройдет 13 января в Турине. Однако уже до нее начались некоторые состязания, в том числе хоккейный турнир. Женская сборная Казахстана в матче группы В крупно уступила японкам со счетом 0:10.

Заброшенными шайбами отметились Сакура Китамура (4, 10 минута), Рири Норо (16), Марин Нагаока (19), Комомо Ито (35, в меньшинстве), Минами Камада (42), Рука Киёкава (50), Шиэру Хигути (два гола на 54) и Кахо Сузуки (56).

За весь матч сборная Японии нанесла 68 бросков в створ ворот против девяти у соперниц.

В другой встрече первого тура группы В команда Чехии обыграла США со счетом 6:3. Таким образом, казахстанки замыкают таблицу, уступая американкам по дополнительным показателям. Японки идут в лидерах, чешки занимают второе место.

Для продолжения борьбы за медали необходимо попасть в топ-2 группы, что даст путевку в полуфинал. Во втором туре казахстанки 14 января сыграют с Чехией.

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