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Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию на старте Универсиады-2025

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Сборная Казахстана по хоккею на Универсиаде-2025
Сборная Казахстана по хоккею на Универсиаде-2025. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею стартовала на зимней Универсиаде-2025 в Италии с крупной волевой победы над Швецией, передает корреспондент NUR.KZ.

Церемония открытия соревнований пройдет 13 января в Турине. Однако уже до нее начались некоторые состязания, в том числе хоккейный турнир. Сборная Казахстана в матче группы А в Пинероло разгромила шведов со счетом 9:2.

Сначала скандинавы забросили две шайбы усилиями Джонатана Мейера (6 минута, в большинстве) и Фольке Калла Линдфорса (13).

Затем казахстанцы ответили девятью голами. По дублю оформили Андрей Буяльский (20, 60), который первую шайбу забросил в большинстве, а также Николай Шульга (20, 29) и Даниил Цыбин (32, 37). Еще по голу на счету Максима Мусорова (49), Адиля Бейсембаева (52) и Дениса Чапорова (58).

Следующий матч сборная Казахстана проведет 14 января против Южной Кореи. Также в группе А выступают Канада и Чехия. Для попадания в четвертьфинал необходимо попасть в топ-4 пятерки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2210820-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-razgromila-shveciyu-na-starte-universiady-2025/

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