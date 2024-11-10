Тренер сборной Казахстана по хоккею назвал цель на Азиатские игры после победы на чемпионате Азии

Азиатские игры являются для сборной Казахстана по хоккею более важным турниром, чем чемпионат Азии, заявил главный тренер команды Олег Болякин. Его слова приводит Казахстанская федерация хоккея.

В субботу в Алматы завершился мужской чемпионат Азии. Сборная Казахстана выиграла золото домашних соревнований.

"Практически все собранные игроки — из чемпионата Казахстана. Два вратаря и Евгений Рымарев играют в ВХЛ, а защитник Дмитрий Бреус выступает в Континентальной хоккейной лиге. Поэтому эти игроки, которые были в составе, определенную лепту внесли. И во вратарской линии, и Дмитрий Бреус как защитник своей солидной игрой давал уверенности. Он вчера показал, как надо играть и завершать. Очень рад, что такой хороший игрок вырос в Алматы и сейчас стал хоккеистом национальной сборной", — заявил Болякин.

Главного тренера спросили, будет ли перед Азиатскими играми больше возможностей для подготовки и контрольных матчей.

"Надеюсь, что да. Потому что Азиатские игры – более значимый турнир. Там задачи стоят намного серьезнее. Естественно, такие же задачи, как здесь – первое место. Если будут игроки с КХЛ, естественно, не откажемся от этой помощи. Потому что уровень КХЛ. Игроки обученные, я с ними работал в Словакии на олимпийской квалификации", — сказал Болякин.

Зимние Азиатские игры пройдут в китайском Харбине с 7 по 14 февраля 2025 года.

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