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Тренер сборной Казахстана по хоккею назвал цель на Азиатские игры после победы на чемпионате Азии

Опубликовано:

Бас бапкер Олег Болякин
Бас бапкер Олег Болякин. Фото: icehockey.kz

Азиатские игры являются для сборной Казахстана по хоккею более важным турниром, чем чемпионат Азии, заявил главный тренер команды Олег Болякин. Его слова приводит Казахстанская федерация хоккея.

В субботу в Алматы завершился мужской чемпионат Азии. Сборная Казахстана выиграла золото домашних соревнований.

"Практически все собранные игроки — из чемпионата Казахстана. Два вратаря и Евгений Рымарев играют в ВХЛ, а защитник Дмитрий Бреус выступает в Континентальной хоккейной лиге. Поэтому эти игроки, которые были в составе, определенную лепту внесли. И во вратарской линии, и Дмитрий Бреус как защитник своей солидной игрой давал уверенности. Он вчера показал, как надо играть и завершать. Очень рад, что такой хороший игрок вырос в Алматы и сейчас стал хоккеистом национальной сборной", — заявил Болякин.

Главного тренера спросили, будет ли перед Азиатскими играми больше возможностей для подготовки и контрольных матчей.

"Надеюсь, что да. Потому что Азиатские игры – более значимый турнир. Там задачи стоят намного серьезнее. Естественно, такие же задачи, как здесь – первое место. Если будут игроки с КХЛ, естественно, не откажемся от этой помощи. Потому что уровень КХЛ. Игроки обученные, я с ними работал в Словакии на олимпийской квалификации", — сказал Болякин.

Зимние Азиатские игры пройдут в китайском Харбине с 7 по 14 февраля 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2185398-trener-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-nazval-cel-na-aziatskie-igry-posle-pobedy-na-chempionate-azii/

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