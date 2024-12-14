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Лидер сборной Казахстана по плаванию установил рекорд страны на чемпионате мира

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Казахстанский пловец Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец Адильбек Мусин установил рекорд страны на чемпионате мира 2024 года по плаванию на короткой воде, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнир в 25-метровом бассейне принимает Будапешт. В очередной соревновательный день Мусин показал лучшее время в истории страны на дистанции 100 метров баттерфляем.

25-летний казахстанец на предварительной стадии финишировал с результатом 50,55 секунды. Он занял 22-е место и завершил борьбу за медали, так как в полуфинал пробились спортсмены из топ-16.

Ранее на чемпионате мира Мусин стал соавтором рекордов Казахстана в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров, а также в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2024 года завершится 15 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200494-lider-sbornoy-kazahstana-po-plavaniyu-ustanovil-rekord-strany-na-chempionate-mira/

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