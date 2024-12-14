Лидер сборной Казахстана по плаванию установил рекорд страны на чемпионате мира

Казахстанец Адильбек Мусин установил рекорд страны на чемпионате мира 2024 года по плаванию на короткой воде, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Турнир в 25-метровом бассейне принимает Будапешт. В очередной соревновательный день Мусин показал лучшее время в истории страны на дистанции 100 метров баттерфляем.
25-летний казахстанец на предварительной стадии финишировал с результатом 50,55 секунды. Он занял 22-е место и завершил борьбу за медали, так как в полуфинал пробились спортсмены из топ-16.
Ранее на чемпионате мира Мусин стал соавтором рекордов Казахстана в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров, а также в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2024 года завершится 15 декабря.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200494-lider-sbornoy-kazahstana-po-plavaniyu-ustanovil-rekord-strany-na-chempionate-mira/