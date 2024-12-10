Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские пловцы на чемпионате мира установили два рекорда страны

Опубликовано:

Казахстанская пловчиха Софья Сподаренко
Софья Сподаренко. Фото: Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

В Будапеште стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В первый день казахстанцы установили два рекорда страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Соревнования в столице Венгрии проводятся в 25-метровом бассейне. В утренней сессии во вторник казахстанские пловцы обновили два национальных достижения.

Софья Сподаренко установила рекорд страны на дистанции 50 метров баттерфляем, которую преодолела за 26,06 секунды. Однако этот результат стал 25-м в предварительных заплывах и не позволил спортсменке выйти в полуфинал.

Также рекорд Казахстана обновила мужская команда в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Адильбек Мусин, Егор Попов, Максим Сказобцов и Глеб Коваленя преодолели дистанцию за 3 минуты 15,97 секунды. Общий 14-й результат не позволил казахстанцам пробиться в финал.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 15 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2198666-kazahstanskie-plovcy-na-chempionate-ustanovili-dva-rekorda-strany/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie