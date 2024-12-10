Казахстанские пловцы на чемпионате мира установили два рекорда страны

В Будапеште стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В первый день казахстанцы установили два рекорда страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Соревнования в столице Венгрии проводятся в 25-метровом бассейне. В утренней сессии во вторник казахстанские пловцы обновили два национальных достижения.

Софья Сподаренко установила рекорд страны на дистанции 50 метров баттерфляем, которую преодолела за 26,06 секунды. Однако этот результат стал 25-м в предварительных заплывах и не позволил спортсменке выйти в полуфинал.

Также рекорд Казахстана обновила мужская команда в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Адильбек Мусин, Егор Попов, Максим Сказобцов и Глеб Коваленя преодолели дистанцию за 3 минуты 15,97 секунды. Общий 14-й результат не позволил казахстанцам пробиться в финал.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде завершится 15 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.