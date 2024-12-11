Казахстанские пловцы установили третий рекорд страны на чемпионате мира

Казахстанцы установили один рекорд страны во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Лучшее национальное достижение было установлено в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Аделаида Пчелинцева, Адильбек Мусин, Глеб Коваленя и Ксения Игнатова преодолели дистанцию за 1 минуту 42,20 секунды.

Однако рекорд Казахстана не позволил команде выйти в финал. В общей таблице квалификации отечественная четверка показала 23-й результат.

Медали разыграли восемь сильнейших команд по итогам предварительных заплывов. Золото забрали россияне, выступающие в нейтральном статусе, серебро — канадцы, бронзу — американцы.

Напомним, днем ранее казахстанские пловцы установили два рекорда страны. Чемпионат мира в 25-метровом бассейне, который проходит в Будапеште, завершится 15 декабря.

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