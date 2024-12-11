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Казахстанские пловцы установили третий рекорд страны на чемпионате мира

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Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова
Ксения Игнатова. Фото: Сали Сабиров / НОК РК

Казахстанцы установили один рекорд страны во второй день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Лучшее национальное достижение было установлено в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Аделаида Пчелинцева, Адильбек Мусин, Глеб Коваленя и Ксения Игнатова преодолели дистанцию за 1 минуту 42,20 секунды.

Однако рекорд Казахстана не позволил команде выйти в финал. В общей таблице квалификации отечественная четверка показала 23-й результат.

Медали разыграли восемь сильнейших команд по итогам предварительных заплывов. Золото забрали россияне, выступающие в нейтральном статусе, серебро — канадцы, бронзу — американцы.

Напомним, днем ранее казахстанские пловцы установили два рекорда страны. Чемпионат мира в 25-метровом бассейне, который проходит в Будапеште, завершится 15 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2199237-kazahstanskie-plovcy-ustanovili-tretiy-rekord-strany-na-chempionate-mira/

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