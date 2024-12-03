Сборная Казахстана вошла в топ-3 мирового рейтинга

Юниорская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге улучшила позицию в мировом рейтинге и вошла в топ-3 лучших команд планеты, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Это стало возможным после успешного выступления на этапе Кубка мира среди юниоров в Гонконге.

Мужская сборная представленная Богданом Лукиным, Георгием Тинниковым, Нуржаном Абжановым и Кириллом Проходовым завоевали серебряные медали, что позволило в итоге отечественной сборной занять третье место в мировом рейтинге.

Напомним, ранее, национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге также поднялась в рейтинге Международной федерации (FIE). Казахстанские шпажисты на данный момент занимают четвертое место.

На недавнем этапе Кубка мира в Канаде отечественная команда, представленная Русланом Курбановым, Ерликом Сертаем, Эльмиром Алимжановым и Вадимом Шарлаимовым завоевали бронзовую медаль.

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