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Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге выиграла бронзу Кубка мира в Канаде

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Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге
Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации фехтования

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге отметилась бронзовой медалью на этапе Кубка мира, который завершился в канадском Ванкувере, передает корреспондент NUR.KZ.

В поединке за медаль отечественная команда, занимающая четвертую позицию в мировом рейтинге, одержала победу над третьим номером, сборной Франции. Итоговый счет противостояния - 36:35. Казахстанская команда была представлена Эльмиром Алимжановым, Русланом Курбановым, Ерликом Сертаем и Вадимом Шарлаимовым.

«Не помню, когда в последний раз казахстанская сборная выигрывала у Франции. Такая бронза дорогого стоит. Франция всегда была одной из сильнейших команд мира. Весь бой был очень напряженным. Мы отработали слаженно всем составом: уступали, но догоняли. Бились, как говорится, до последнего: выиграли на приоритете с разницей в один укол», - поделился лидер национальной сборной фехтования Казахстана Руслан Курбанов.

Отметим, исход поединка с французской командой решил один укол, нанесенный в дополнительное время Русланом Курбановым.

Напомним, ранее казахстанские шпажисты впервые заняли 4 место в мировом рейтинге FIE.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2191875-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-na-shpage-vyigrala-bronzu-kubka-mira-v-kanade/

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