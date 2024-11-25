Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге выиграла бронзу Кубка мира в Канаде

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге отметилась бронзовой медалью на этапе Кубка мира, который завершился в канадском Ванкувере, передает корреспондент NUR.KZ.

В поединке за медаль отечественная команда, занимающая четвертую позицию в мировом рейтинге, одержала победу над третьим номером, сборной Франции. Итоговый счет противостояния - 36:35. Казахстанская команда была представлена Эльмиром Алимжановым, Русланом Курбановым, Ерликом Сертаем и Вадимом Шарлаимовым.

«Не помню, когда в последний раз казахстанская сборная выигрывала у Франции. Такая бронза дорогого стоит. Франция всегда была одной из сильнейших команд мира. Весь бой был очень напряженным. Мы отработали слаженно всем составом: уступали, но догоняли. Бились, как говорится, до последнего: выиграли на приоритете с разницей в один укол», - поделился лидер национальной сборной фехтования Казахстана Руслан Курбанов.

Отметим, исход поединка с французской командой решил один укол, нанесенный в дополнительное время Русланом Курбановым.

Напомним, ранее казахстанские шпажисты впервые заняли 4 место в мировом рейтинге FIE.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.