Сборная Казахстана по фехтованию поднялась в топ-5 мирового рейтинга

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге значительно улучшила позицию в командном мировом рейтинге от Международной федерации (FIE), передает NUR.KZ.

После успешных выступлений на международных престижных турнирах казахстанские шпажисты поднялись на четвертое место в мировом рейтинге. В их активе теперь 266 очков.

рейтинг мужских сборных по фехтованию на шпаге. Фото: сайт FIE

Лидерство удерживает Япония (388), на второй строчке располагается Венгрия (344), замыкает тройку лучших Франция (332).

Отметим, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге в составе Руслана Курбанова, Ерлика Сертая, Эльмира Алимжанова и Вадима Шарлаимова провели в этом году успешный сезон. Спортсмены стали чемпионами Азии, одолев в финальном поединке лидеров мирового рейтинга японцев.

Также, впервые в истории казахстанского фехтования приняли участие в командном турнире Олимпийских игр-2024.

На минувшем этапе Кубка мира в Швейцарии сборная Казахстана вошла в десятку лучших по итогам соревнований.

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