Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по фехтованию поднялась в топ-5 мирового рейтинга

Опубликовано:

Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге
Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Фото: пресс-служба Федерации фехтования РК

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге значительно улучшила позицию в командном мировом рейтинге от Международной федерации (FIE), передает NUR.KZ.

После успешных выступлений на международных престижных турнирах казахстанские шпажисты поднялись на четвертое место в мировом рейтинге. В их активе теперь 266 очков.

рейтинг мужских сборных по фехтованию на шпаге
рейтинг мужских сборных по фехтованию на шпаге. Фото: сайт FIE

Лидерство удерживает Япония (388), на второй строчке располагается Венгрия (344), замыкает тройку лучших Франция (332).

Отметим, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге в составе Руслана Курбанова, Ерлика Сертая, Эльмира Алимжанова и Вадима Шарлаимова провели в этом году успешный сезон. Спортсмены стали чемпионами Азии, одолев в финальном поединке лидеров мирового рейтинга японцев.

Также, впервые в истории казахстанского фехтования приняли участие в командном турнире Олимпийских игр-2024.

На минувшем этапе Кубка мира в Швейцарии сборная Казахстана вошла в десятку лучших по итогам соревнований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2186465-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-podnyalas-v-top-5-mirovogo-reytinga/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie