Сборная Казахстана по фехтованию примет участие в этапе Кубка мира в Канаде

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге выступит на престижных международных соревнованиях в канадском Ванкувере, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Этап Кубка мира в Канаде, который соберет лучших спортсменов со всей планеты, пройдет с 21 по 24 ноября.

От сборной Казахстана выступят лидеры команды Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов.

Напомним, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге значительно улучшила позицию в командном мировом рейтинге от Международной федерации (FIE).

Это произошло после успешно проведенного сезона. На минувшем этапе Кубка мира в Швейцарии отечественные шпажисты вошли в десятку лучших по итогам соревнований.

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