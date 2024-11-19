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Сборная Казахстана по фехтованию примет участие в этапе Кубка мира в Канаде

Опубликовано:

Казахстанские фехтовальщики Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай (слева направо)
Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай (слева направо). Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге выступит на престижных международных соревнованиях в канадском Ванкувере, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Этап Кубка мира в Канаде, который соберет лучших спортсменов со всей планеты, пройдет с 21 по 24 ноября.

От сборной Казахстана выступят лидеры команды Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов.

Напомним, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге значительно улучшила позицию в командном мировом рейтинге от Международной федерации (FIE).

Это произошло после успешно проведенного сезона. На минувшем этапе Кубка мира в Швейцарии отечественные шпажисты вошли в десятку лучших по итогам соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2189733-sbornaya-kazahstana-po-fehtovaniyu-primet-uchastie-v-etape-kubka-mira-v-kanade/

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