Сборная Казахстана по фехтованию вошла в топ-10 на этапе Кубка мира в Швейцарии

Национальная мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге приняла участие в этапе Кубка мира, который в эти дни завершился в швейцарском Берне, передает корреспондент NUR.KZ.

Это были первые соревнования для Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая после Олимпийских игр в Париже-2024.

Казахстанские шпажисты одержали победы в первых двух встречах над Данией и Украиной, а затем потерпели поражение от Венгрии в четвертьфинале.

Затем чемпионы Азии провели еще две встречи за определение итогового места. В противостояние с хозяйкой турнира отечественные мушкетеры уступили, но в следующем поединке против Нидерландов одержали победу.

Таким образом, казахстанская команда заняла итоговое седьмое место. Отметим, в ЭКМ принимали участие 35 команд со всего мира.

Напомним, после Олимпиады-2024 в тренерский штаб мужской команды по фехтованию на шпаге вошел украинский специалист Александр Горбачук.

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