Казахстанский конькобежец стал победителем исторического чемпионата четырех континентов

Виталий Щиголев принес сборной Казахстана единственное золото чемпионата четырех континентов по конькобежному спорту 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований в японском Хатинохе атлет стал лучшим в мужском масс-старте.

Щиголев заработал 62 спринтерских очка и показал время 8 минут 22,05 секунды. Второе и третье места в гонке заняли канадцы Давид Ла Руа и Хейден Майер соответственно.

Еще один казахстанец Вадим Якубовский был дисквалифицирован и замкнул итоговую таблицу.

Мужской масс-старт закрыл соревновательную программу чемпионата четырех континентов, который впервые прошел за пределами Северной Америки. Золото Щиголева стало единственным для сборной Казахстана на этом турнире.

Всего национальная команды выиграла три медали. Ранее в воскресенье серебро на дистанции 1000 метров взяла Надежда Морозова, а в пятницу бронзовыми призерами в женском командном спринте стали Морозова, Дарья Важенина и Кристина Силаева.

Напомним, в чемпионате четырех континентов участвуют спортсмены из стран за пределами Европы.

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