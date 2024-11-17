Казахстанская конькобежка выиграла медаль чемпионата четырех континентов

Лидер сборной Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова попала на пьедестал чемпионата четырех континентов 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований, которые принимает японский город Хатинохе, спортсменка выиграла серебряную медаль.

Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, показав результат 1 минута 17,16 секунды. Она уступила только американке Бриттани Боу (+1,51 секунды). Тройку сильнейших замкнула другая представительница США Кими Гетц.

Еще одна казахстанка Дарья Важенина в этой дисциплине заняла седьмое место. Мария Деген расположилась на 14-й строчке.

На аналогичной дистанции у мужчин лучший результат их казахстанцев показал Алтай Жардембекулы, занявший девятую позицию. Роман Бинозаров и Андрей Семенов расположились на 16-й и 18-й строчках соответственно. Победу одержал американец Джордан Штольц.

Таким образом, женская национальная сборная завершила чемпионат четырех континентов с двумя медалями. Ранее бронзу выиграли Морозова, Важенина и Кристина Силаева в командном спринте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.