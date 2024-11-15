Сборная Казахстана завоевала первую медаль на историческом турнире

Национальная сборная Казахстана по конькобежному спорту стала бронзовым призером чемпионата четырех континентов (ISU), который стартовал в Японии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В японском городе Хатинохе стартовал престижный турнир по конькобежному спорту чемпионат четырех континентов.

В первый же соревновательный день женская сборная Казахстана отличились завоеванной медалью. Отечественные спортсменки стали третьими в командном спринте.

Победительницами в этой дисциплине стали представительницы Канады. Серебряные медали завоевали конькобежки из Южной Кореи.

Отметим, соревнования в Японии продлятся до 17 ноября. Данный турнир впервые был проведен в 2020 году. По два раза его принимали Канада и США. Эти соревнования считаются уникальными, так как ранее он никогда не проводился в Азии. За сборную Казахстана выступят 17 спортсменов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.