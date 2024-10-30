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Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата мира

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Нуркожа Кайпанов
Нуркожа Кайпанов. Фото: olympic.kz

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Нуркожа Кайпанов одержал победу в полуфинале и вышел в схватку за золото чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице Албании Тиране продолжается чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях. В очередной соревновательный день казахстанец Нуркожа Кайпанов проводил полуфинальную схватку в весовой категории до 70 килограммов против Абдулмажида Кудиева из Таджикистана.

Противостояние завершилось уверенно победой отечественного "вольника" с разгромным счетом 13:2.

Таким образом, завтра, 31 октября, Нуркожа Кайпанов поспорит за медаль высшей пробы с японцем Йошиносукэ Аояги. Старт финальной сессии намечен на 22:00 по казахстанскому времени.

Завтра, еще один казахстанский борец Даулет Ергеш поборется в утешительной схватке за выход в поединок за бронзу чемпионата мира.

Сегодня за чемпионство на мировом первенстве поборется лидер женской команды Жамиля Бакбергенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2180883-kazahstanskiy-borec-nurkozha-kaypanov-vyshel-v-final-chempionata-mira/

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