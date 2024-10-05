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Чешские фигуристы победили в последней дисциплине на Мемориале Дениса Тена в Астане

Опубликовано:

Чешские фигуристы Натали Ташлерова и Филип Ташлер
Натали Ташлерова и Филип Ташлер. Фото: Joosep Martinson/International Skating Union via Getty Images

Двукратные чемпионы Чехии в танцах на льду Натали Ташлерова и Филип Ташлер стали победителями Мемориала Дениса Тена в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир серии "Челленджер" прошел на "Барыс Арене". Соревновательная программа была закрыта произвольным танцем.

По итогам проката Ташлерова и Ташлер набрали 116,20 балла, что принесло им общую сумму 189,23 балла. Чешские фигуристы смогли подняться со второй промежуточной позиции на первую итоговую.

Канадцы Алисия Фаббри и Пол Айер, которые лидировали после ритм-танца, опустились на третье место и стали бронзовыми призерами (182,98 балла). Серебро выиграли американцы Уна Браун и Гейдж Браун (186,96).

Представители Казахстана не выступали на Мемориале Дениса Тена в танцах на льду. При этом ранее Михаил Шайдоров стал чемпионом в мужском одиночном катании, Софья Самоделкина выиграла серебро среди женщин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170224-cheshskie-figuristy-pobedili-v-posledney-discipline-na-memoriale-denisa-tena-v-astane/

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