Чешские фигуристы победили в последней дисциплине на Мемориале Дениса Тена в Астане

Двукратные чемпионы Чехии в танцах на льду Натали Ташлерова и Филип Ташлер стали победителями Мемориала Дениса Тена в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир серии "Челленджер" прошел на "Барыс Арене". Соревновательная программа была закрыта произвольным танцем.

По итогам проката Ташлерова и Ташлер набрали 116,20 балла, что принесло им общую сумму 189,23 балла. Чешские фигуристы смогли подняться со второй промежуточной позиции на первую итоговую.

Канадцы Алисия Фаббри и Пол Айер, которые лидировали после ритм-танца, опустились на третье место и стали бронзовыми призерами (182,98 балла). Серебро выиграли американцы Уна Браун и Гейдж Браун (186,96).

Представители Казахстана не выступали на Мемориале Дениса Тена в танцах на льду. При этом ранее Михаил Шайдоров стал чемпионом в мужском одиночном катании, Софья Самоделкина выиграла серебро среди женщин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.