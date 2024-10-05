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Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл Мемориал Дениса Тена в Астане

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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Lintao Zhang/International Skating Union via Getty Images

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем Мемориала Дениса Тена, который прошел в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования серии "Челленджер" приняла столичная "Барыс Арена". 20-летний Шайдоров стал чемпионом в мужском одиночном катании.

После короткой программы он набрал 95,50 балла и вышел в лидеры. В субботу фигуристы презентовали произвольную программу. Шайдоров получил за второй прокат 166,83 балла и сохранил первую позицию с общей суммой 262,33 балла.

Серебряным призером стал азербайджанец Владимир Литвинцев (246,00), бронзу выиграл грузин Ника Эгадзе (242,43).

Еще один казахстанец Диас Жиренбаев занял девятое место (197,66). Рахат Бралин показал 12-й результат (172,29).

Напомним, днем ранее серебряным призером Мемориала Дениса Тена в женском одиночном катании стала казахстанка Софья Самоделкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170215-kazahstanskiy-figurist-shaydorov-vyigral-memorial-denisa-tena-v-astane/

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