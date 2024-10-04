Фигуристка Самоделкина выиграла первую медаль международного турнира под флагом Казахстана

Софья Самоделкина впервые стала вице-чемпионкой международного турнира по фигурному катанию под флагом Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

17-летняя спортсменка выступила на Мемориале Дениса Тена. Соревнования в рамках серии "Челленджер" проходят на "Барыс Арене" в Астане.

В женском одиночном катании Самоделкина стала серебряным призером. После короткой программы она набрала 63,84 балла и шла третьей.

По итогам произвольной программы казахстанка поднялась на вторую позицию. За второй прокат она получила 125,83 балла, что в сумме принесло ей 189,67 балла.

Победу среди одиночниц одержала чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова (195,91), выступающая за Грузию. Бронзу выиграла итальянка Лара Наки Гутманн (188,86).

Другие казахстанки не попали в топ-10. София Фарафонова заняла 13-е место (129,74), Карина Исакова (99,29), Амина Алексеева (98,85) и Кристина Тимошенко (94,22) расположились с 16-й по 18-ю строчки. Русалина Шакрова снялась после короткой программы.

Самоделкина ранее представляла Россию, но летом 2023 года получила гражданство Казахстана. Перед нынешним сезоном она вошла в состав национальной команды.

В сентябре Самоделкина заняла четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре, который стал для нее первым международным турниром под новым флагом.

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