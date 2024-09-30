"Мой последний чемпионат мира": Лео Игита выступил с заявлением после разгрома от Аргентины

Капитан и вратарь сборной Казахстана по футзалу Лео Игита заявил, что больше не сыграет на чемпионате мира после вылета с турнира в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник национальная команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:6 в четвертьфинале чемпионата мира.

"Проигрывать всегда тяжело. Думаю, в первом тайме, особенно в начале, мы очень хорошо играли. Но [Аргентина] — команда, которая не прощает ошибок. Вот и не простила. Они использовали свои моменты, игра вышла из-под нашего контроля. Но я горжусь нашей командой, у нас есть настоящая семья.

Это мой последний чемпионат мира — хотелось пройти дальше, но не все в моих руках. Здоровье пока есть. Думаю, на отборочный турнир Евро сил хватит. Но на следующий чемпионат мира — нет, он слишком далеко. Так что на следующий отборочный турнир и Евро Игита в Казахстане!" — заявил 38-летний голкипер в прямом эфире после матча.

Ранее итоги четвертьфинальной встречи с Аргентиной подвел главный тренер национальной команды Рикардо Кака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.