"Один из наших худших матчей": Кака — о разгроме от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака назвал заслуженным поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник национальная команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:6 и завершила выступление на турнире.

"Сегодня мы получили то, что заслужили. Мы были далеки от нашего уровня, Аргентина же играла очень грамотно и хорошо. Футзал — такая жизнь, что три дня назад ты молодец, а теперь… Полностью беру на себя, что не смог найти правильный подход к игре, правильные слова, чтобы мы не играли так. Сегодня, наверное, один из худших матчей нашей сборной. Сегодня мы не заслужили того, что нам дали болельщики, такой красивый праздник. Будем работать дальше, жизнь на этом не заканчивается", — сказал Кака в прямом эфире после матча.

Также главный тренер команды не стал акцентировать персональное внимание на ком-либо из игроков.

"Я не смотрю на индивидуальные ошибки. Я — лидер команды, отвечаю за все и заслуживаю плохих комментариев. Футболисты могут ошибаться, а могут играть хорошо. Нельзя стать чемпионом мира, не пройдя четвертьфинал. Может быть, ментально не были готовы к этому. Будем разбирать, почему так произошло", — заявил Кака.

На прошлом чемпионате мира под руководством бразильского специалиста сборная Казахстана показала лучший результат в истории, заняв четвертое место.

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