Сборная Казахстана крупно проиграла Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира по футзалу

Мужская сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира 2024 года в Узбекистане, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч прошел на "Хумо Арене" в Ташкенте и завершился со счетом 6:1.
В составе аргентинцев дубль с пенальти оформил Кевин Арриета (29 и 36 минуты), по мячу с игры забили Матиас Роса (22), Анхель Клаудиньо (27), Себастьян Корсо (33, в пустые ворота) и Лукас Боло Алемани (34).
Автором единственного гола сборной Казахстана стал Даурен Турсагулов (34). Позднее он получил прямую красную карточку за игру рукой в створе ворот.
Казахстанцы завершили выступление на турнире и не смогли второй раз подряд выйти в полуфинал чемпионата мира.
Аргентинцы оспорят путевку в решающий матч со сборной Франции, которая в пятницу обыграла Парагвай со счетом 2:1. В другом полуфинале встретятся команды Украины и Бразилии.
На прошлом чемпионате мира сборная Аргентины выиграла серебро. Золото тогда взяла команда Португалии, которую казахстанцы на нынешнем турнире выбили в 1/8 финала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2167806-sbornaya-kazahstana-krupno-proigrala-argentine-v-chetvertfinale-chempionata-mira-po-futzalu/
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