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Видеообзор победы сборной Казахстана над Португалией в 1/8 финала чемпионата мира по футзалу

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Игроки сборной Казахстана по футзалу
Игроки сборной Казахстана по футзалу: Пресс-служба КФФ

Официальный YouTube-канал QAZSPORT TV опубликовал видео лучших моментов матча между Португалией и Казахстаном в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футзалу, передает NUR.KZ.

Казахстанцам удалось одержать победу над действующими чемпионами мира со счетом 2:1 благодаря голам Чингиза Есенаманова (11-я минута) и Даурена Турсагулова за 14 секунд до финального свистка.

Лео Игита пропустил мяч от игрока португальской команды Зики Те на 21-й минуте.

В четвертьфинале сборная Казахстана встретится с победителем матча между Аргентиной и Хорватией. Дуэль за выход в 1/2 финала состоится 30 сентября.

Напомним, ранее наставник отечественной команды Пауло Рикардо Кака назвал встречу с Португалией общей победой Казахстана и Узбекистана, который является хозяином мирового первенства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166574-videoobzor-pobedy-sbornoy-kazahstana-nad-portugaliey-v-1-8-finala-chempionata-mira-po-futzalu/

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